Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Flerke - Wildunfall

Welver (ots)

Am Dienstag, um 17:40 Uhr, kam es auf der Flerker Landwehr zu einem Unfall mit einem Reh. Ein 54-jähriger Mann aus Möhnesee war mit seinem VW Passat aus Richtung Flerke kommend unterwegs. Von rechts lief, direkt vor seinem Auto, ein Rudel Rehe über die Straße. Eines der Tiere wurde von seinem Fahrzeug erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier kollidierte es mit der Windschutzscheibe eines Fiats, der in Richtung Flerke unterwegs war. Der 61-jährige Fiat-Fahrer aus Werl wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.250,-EUR. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell