Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit Trunkenheit, einer leicht verletzten Person und zwei beteiligten PKW

Münster, BAB A31, Fahrtrtg. Oberhausen, Km 1,74, Gem. Gladbeck (ots)

Am 15.12.2019, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Essen mit seinem PKW Peugeot die BAB A31 in Fahrtrichtung Oberhausen. Hierbei benutzte er den rechten von zwei Fahrstreifen. Zeitgleich näherte sich in gleicher Fahrtrichtung von hinten ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Daimler. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit überholte er das Fahrzeug des 69-jährigen und wechselte nach Abschluss des Überholvorganges vom linken Fahrstreifen zurück auf den rechten Fahrstreifen. Bei diesem Fahrmannöver verlor der 28-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kolidierte mit der dortigen Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde der PKW von der Schutzplanke abgewiesen, drehte sich und schleuderte zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hier kollidierte der Daimler mit dem Peugeot des 69-jährigen. Danach kam das Fahrzeug des 28-jährigen quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Dem 69-jährigen gelang es, sein Fahrzeug auf dem Standstreifen anzuhalten. Glücklicherweise wurde der 28-jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Zuvor wurde ihm dort aber eine Blutprobe entnommen, da die eingesetzten Polizeibeamten bei der Unfallaufanhem deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-jährigen bemerkt hatten. Ein Atemalkoholvortest hatte einen Wert von 1,1 Promille ergeben. Der Führerschein des 28-jährigen wurde sichergestellt. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf weiteres untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der 69-jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, bei dem ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst von der BAB entfernt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung des Verletzten und Abtransport der Fahrzeuge blieb der rechte Fahrstreifen der BAB A31 in Fahrtrichtung Oberhausen für ca. 1 1/4 Stunden gesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

