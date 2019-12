Polizei Münster

POL-MS: Bei Rot über die Ampel - Betrunkener E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Münster (ots)

Polizisten beendeten am frühen Sonntagmorgen (15.12., 00:25 Uhr) die Fahrt eines 27-jährigen Münsteraners auf einem E-Scooter. Der junge Mann fiel den Beamten auf dem Hafenweg auf. Er fuhr in Schlangenlinien streckte sein linkes Bein zur Seite, möglicherweise um seine Fahrtrichtung anzuzeigen. Kurze Zeit später missachtete er dann noch die rote Ampel an der Dortmunder Straße/ Hansaring. Als die Beamten den 27-Jährigen stoppten, rochen sie sofort, dass er stark alkoholisiert war. Ein Test zeigte 1,86 Promille. Der Münsteraner musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

