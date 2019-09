FW-EN: Feuerwehren Ennepetal und Schwelm üben die Zusammenarbeit

Feuerwehr Schwelm

Am Freitagabend (27.09.2019) übten die Feuerwehren Ennepetal und Schwelm gemeinsam die Brandbekämpfung und die Menschenrettung sowie die Zusammenarbeit an Einsatzstellen und die Bildung einer gemeinsamen Einsatzleitung. Hierzu wurde der Löschzug Milspe/Altenvoerde der Feuerwehr Ennepetal zu einem Industriebetrieb in das Gewerbegebiet Oelkinghausen alarmiert. Zur überörtlichen Hilfe wurde der Löschzug Stadt der Feuerwehr Schwelm zur Unterstützung der Ennepetaler Kräfte ebenfalls nach Oelkinghausen alarmiert.

Einsatzleiter Michael Berger (Feuerwehr Ennepetal) musste mit seinen Einsatzkräften ein Feuer bekämpfen und 3 vermisste Personen finden und retten. Hierzu setzte er mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz ein und brachte auch die Drehleiter der Feuerwehr Schwelm in Stellung. Zur Koordination der Einsatzkräfte wurde eine gemeinsame Einsatzleitung eingerichtet und die Besatzungen der Einsatzleitwagen lenkten und dokumentierten den gemeinsamen Einsatz.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen an der Übung beteiligt. Das Übungsszenario wurde konsequent abgearbeitet und im Anschluss erfolgte eine Nachbesprechung bei einem Imbiss in der Feuer- und Rettungswache in Schwelm. Dabei wurde verabredet, eine solche Übung zu wiederholen.

