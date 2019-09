Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/Bellheim: Asbestplatten illegal entsorgt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 04.09.2019:

Bereits am Freitagvormittag, den 30.08.2019 beobachtete ein Zeuge aus einiger Entfernung einen grünen LKW, der Marke Iveco, wie dieser einen Feldweg hinter dem Bahnhof Rülzheim in Richtung Bellheim befuhr. Dabei warf ein Mann Bruchstücke von Wellzementplatten von der Ladefläche des LKW in die dortigen Maisfelder.

Da der Zeuge zu weit entfernt war, konnte er weder das Kennzeichen des LKW ablesen, noch eine genauere Beschreibung der Person auf dem LKW abgeben. Die Kriminalpolizei und die untere Umweltbehörde der Kreisverwaltung Germersheim haben den Tatort aufgesucht und die ordnungsgemäße Entsorgung veranlasst.

Hinweise auf die Täter haben sich bisher nicht konkretisiert. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

