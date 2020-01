Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Kevelaer (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter mittels unbekanntem Werkzeug eine Seitentür zum Wintergarten eines Einfamilienhauses auf der Weststraße im Ortsteil Winnekendonk auf. Von dort gelangten der/die Täter über eine Hintertür in das Wohnhaus. Im Wohnhaus wurden in mehreren Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Angaben über entwendete Gegegenstände konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823-108-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell