Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Kevelaer (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter zunächst ein Gartentor auf und gelangten so auf das Grunstück eines Hauses am Büllhorstweg im Ortsteil Winnekendonk. Im Anschluss wurde die Terrassentür aufgehebelt und so gelangten die Täter in das Wohnhaus. Hier wurden mehrere Schränke und Kommoden im EG und in der 1 Etage durchwühlt. Laut Angaben der Geschädigten wurde ihre Geldbörse mit Inhalt und diverser Schmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823-108-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell