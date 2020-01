Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Unfallflucht/ Rotes Auto beschädigt geparkten Volvo V70

Weeze (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag (31. Dezember 2019), 10.05 Uhr, auf der Franz-Hitze-Straße beim Ausparken mit seinem roten PKW einen Volvo V70. Der Volvo parkte auf einem Parkplatz an der gegenüberliegenden Straßenseite parallel zur Fahrbahn und wurde hinten rechts an der Beifahrertür beschädigt. Hinweise zum Verursacher und dem roten PKW bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

