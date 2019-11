Polizei Münster

POL-MS: Diebe fischen Wertsachen aus Fahrradkörben

Münster (ots)

Unbekannte entwendeten Montagmorgen (18.11.) im Bahnhofsumfeld Wertsachen aus Fahrradkörben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8.15 Uhr wurde einer 62-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad die Bahnhofsstraße an der Windthorststraße überqueren wollte und an der roten Ampel wartete, ein Schlüsseletui aus der Handtasche gestohlen. In dem Etui waren ein zweistelliger Bargeldbetrag und mehrere Schlüssel.

Einer 50-Jährigen, die über die Straße Bremer Platz an der Barzeile radelte, entwendeten Unbekannte die gesamte Handtasche mit Bargeld, Bank- und Kreditkarten, Ausweisen, Handy und Schlüsseln.

In beiden Fällen lagen die Wertgegenstände jeweils außerhalb des Blickfeldes der Radlerinnen im hinteren Fahrradkorb.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

