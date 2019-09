Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht.

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Gustav-Stresemann Ring / Mainzer Straße, 13.09.2019, 14:11 Uhr

Am Freitag Mittag wurde auf der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring / Mainzer Straße ein Radfahrer von einen Mini-Van angefahren und schwer verletzt. Der 35-jährige Wiesbadener war aus Bierstadt kommend auf dem Radweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als es an der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem VW-Touran kam. Dessen 51-jähriger Fahrer aus Ober-Ursel kam aus Richtung Frankfurter Straße, wollte nach links in den Gustav-Stresemann-Ring einbiegen und erfasste hierbei den Radfahrer, der hierdurch circa 3 Meter weggeschleudert wurde und folglich schwer stürzte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann eine schwere, offene Beinverletzung. Weiterhin wurde er an der Halswirbelsäule verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Er wurde umgehend in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert.

Unklar ist, wer von den beiden Grün hatte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Nummer 0611 3452140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

