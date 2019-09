Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" - Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt

Wiesbaden (ots)

(Fu) In der vergangenen Nacht führten Kräfte der Stadtpolizei sowie der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsam Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Hierbei sollte u. a. die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltenden Waffenverbotszone überprüft werden. Im Rahmen des von der Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. In der zurückliegenden Nacht waren die Einsatzkräfte sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs. Insgesamt wurden 28 Personen bei 6 Kontrollmaßnahmen kontrolliert.

Dabei konnten keine Verstöße in der Waffenverbotszone festgestellt werden.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Furk, PHK und KvD

