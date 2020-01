Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Unfallflucht/ Bus flüchtet von Unfallstelle

Straelen (ots)

Am Donnerstag (02. Januar 2020) gegen 06.45 Uhr verursachte ein unbekannter Busfahrer auf der Maasstraße einen Verkehrsunfall und verließ anschließend die Unfallstelle. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Maasstraße aus Richtung Auwel-Holt kommend in Richtung B 58, als ihm ein Bus entgegen kam. Der Busfahrer fuhr so weit links auf seinem Fahrstreifen, dass er den linken Außenspiegel des LKW touchierte und weiter in Richtung Auwelt-Holt fuhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Bus geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell