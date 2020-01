Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Täter müssen sich ausgekannt haben

Uedem (ots)

Nach zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnissen der Ermittlungskommission im Zusammenhang mit dem Großbrand eines Automobilzulieferers in Uedem am 29.12.2019 geht die Kripo derzeit davon aus, dass der oder die Täter sich sowohl auf dem Betriebsgelände als auch in den Produktionsstätten ausgekannt haben müssen. Ebenso sicher ist, dass an mehreren Stellen der Brand nahezu zeitgleich ausgebrochen ist. Der Einbruchmeldealarm bei dem Wachunternehmen lief entgegen ersten Erkenntnissen am 29.12. erst gegen 03.38 Uhr auf. Fest steht, dass der Brand einen Schaden in Millionenhöhe verursacht hat.

