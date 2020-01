Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Walbeck- Versuchter Einbruch/ Bewohnerin schreckt Täter ab

Geldern- Walbeck (ots)

Am Freitag (03. Januar 2020) gegen 03.00 Uhr wurde die 56-jährige Bewohnerin, die im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses am Grenzweg schlief, durch Geräusche an der Terrassentür geweckt. Sie sah einen unbekannten Täter an der Tür, der nachdem er sie gesehen hatte, über den Garten in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann handeln, der circa 1,65 m groß ist, eine schmale Statur hat und zur Tatzeit vollständig schwarz gekleidet gewesen sei. Hinweise zum Verdächtigen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell