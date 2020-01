Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Kleve (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ca. 40 Jahre alter Rennradfahrer am 31.12.2019 von der Unfallstelle auf der Stechbahn entfernt. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin aus Goch hatte gegen 14.15 Uhr die Stechbahn an der Kreuzung Backermatt bereits überquert, als ihr der Radfahrer auf dem Gehweg hinter parkenden Autos in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Als sie im Begriff war, die Polizei zu informieren, entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt. Er wird als ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht nun Zeugen. (SI)

