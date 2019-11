POL-SO: Lippstadt - Randalierer

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstag, um 19:50 Uhr, endete ein Streit zwischen drei jungen Männern/Jugendlichen in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Mann aus Göttingen prügelte sich mit einem 17-Jährigen aus Geseke und einem 18-Jährigen aus Büren. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung wurde der Mann aus Göttingen in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholvortest ergab bei ihm den Wert von 2,5 Promille. Die beiden Jugendlichen wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. (lü)

