Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Einfamilienhaus

Soest (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von 06:50 bis 18:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Haus am Schüerhoffweg ein. Die Diebe konnten vom Garten aus das auf "Kipp" stehende Fenster des Wohnzimmers öffnen um ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie die meisten Räume. Nach erstem Anschein machten sie dabei keine Beute. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei weißt noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass vorhandene Sicherungen benutzt werden sollten. Dazu zählt, dass Haus- oder Wohnungstüren abgeschlossen werden. Ein auf "Kipp" stehendes Fenster ist nicht nur eine Einladung für Diebe. Es ist vor allem ein geöffnetes Fenster - auch für die Versicherung! (lü)

