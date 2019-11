Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Belecke - Trunkenheitsfahrt

Belecke (ots)

Am Dienstag, um 20:50 Uhr, fiel ein Streifenbesatzung ein dreirädriges Kleinkraftrad auf, dessen Rücklicht defekt war. Die Polizisten stoppten die 68-jährige Fahrerin aus Anröchte. Es war sofort offensichtlich, dass die Dame stark unter Alkoholeinfluss stand. Zu einem Atemalkoholvortest war sie nicht in der Lage. Die Polizisten brachten die Frau zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Heimweg trat sie dann mit einem Taxi an. (lü)

