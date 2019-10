Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Jever - Täter hebeln ein Fenster am helllichten Tag auf - Polizei sucht Zeugen

jever. Am Montagnachmittag, 14.10.2019, hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 14:00 und 17:30 Uhr, in der Anton-Reling-Straße, ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses auf und entwendeten eine Spielkonsole.

Hinweise zu dem genannten Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 entgegen.

