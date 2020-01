Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Polizei sucht Besitzer einer Leiter/ Wer kennt die Leiter auf dem Bild?

Kreis Kleve (ots)

Am Freitag, 27.12.2019, wurden in den frühen Morgenstunden in Goch zwei Personen festgenommen. Sie stehen im dringenden Tatverdacht an zwei Einbrüchen an den Weihnachtstage in Goch und Weeze beteiligt gewesen zu sein. In ihrem PKW wurde u.a. eine Kiste mit Zigaretten aufgefunden, die einem Einbruch in Goch zugeordnet werden konnte. Des Weiteren führten sie verschiedene Werkzeugmaschinen, einen Speißkübel, einen Farbeimer und einen Gasofen im PKW mit sich, die aus einem Einbruch in Weeze stammen.

Eine neuwertige Hailo Ausziehleiter, die sich ebenfalls im Auto befand, konnten die Beamten noch keinem Einbruch zu ordnen.

Wer kennt diese Leiter oder kann Hinweise auf deren Herkunft geben. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

