Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festnahme am Flughafen Stuttgart - 70 Tage Haft wegen Fälschung beweiserheblicher Daten

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am vergangenen Freitagabend (06.12.19) einen 39-Jährigen festnehmen. Der Mann war zuvor mit einem Flug aus Antalya in Stuttgart gelandet. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige wegen Fälschung beweiserheblicher Daten zu einer Geldstrafe von 2.100,00 EUR sowie der Wertersatzeinziehung in Höhe von insgesamt 2.117,60 EUR verurteilt worden war. Da er den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, droht im nun eine 70-tägige Gefängnisstrafe. Weiterhin wurde am Samstagmittag (07.12.19) eine 37-Jährige kontrolliert, die mit einem Flug aus Istanbul in Stuttgart gelandet war. Die Frau war wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 625,00 EUR verurteilt worden. Nach Zahlung der Strafe konnte die 37-Jährige ihre Reise fortsetzen.

