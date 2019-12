Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mehrere Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Insgesamt drei Haftbefehle konnten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart am Wochenende vollstrecken. Dank der Hilfe seines Bekannten konnte ein 40-Jähriger seine Haftstrafe noch in letzter Sekunde umgehen. Der Mann wollte am vergangenen Freitagmorgen (29.11.19) eine Reise in die Türkei antreten, als diese aufgrund eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls gestoppt wurde. Wegen Insolvenzverschleppung war der 40-Jährige zu einer Geldstrafe von 3.720,00 EUR verurteilt worden. Nachdem sein Bekannter das Geld bei einem örtlichen Polizeirevier eingezahlt hatte, durfte der 40-Jährige die Reise fortsetzen. Seine Türkeireise hingegen vorerst nicht antreten durfte ein 38-Jähriger, der am Samstagabend (30.11.19) grenzpolizeilich kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt, da er seiner Hauptverhandlung im Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte unentschuldigt ferngeblieben war. Der Mann wurde am Folgetag ins Gefängnis eingeliefert. Am gestrigen Sonntagabend (01.12.19) landete dann ein 24-Jähriger mit einem Flieger aus der Türkei in Stuttgart. Bei der polizeilichen Einreisekontrolle stellte sich schließlich heraus, dass auch der junge Mann gesucht wird, da er wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von insgesamt 900,00 EUR verurteilt worden war. Einer vereinbarten Ratenzahlung kam der 25-Jährige bereits seit einigen Monaten nicht mehr nach, weshalb ihm nun die Ersatzfreiheitsstrafe drohte. Es gelang dem jungen Mann schließlich, den noch offenen Geldbetrag von 493,00 EUR aufzubringen und die Gefängnisstrafe abzuwenden.

