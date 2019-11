Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Haftbefehle am Flughafen Stuttgart vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am gestrigen Dienstag (26.11.2019) zwei Haftbefehle am Stuttgarter Flughafen vollstrecken. Während ein 29-Jähriger, der wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 294,49 EUR inkl. Verfahrenskosten verurteilt worden war, sich noch in letzter Sekunde aus dem Gefängnis freikaufen konnte, ging es für einen 24-Jährigen weniger glimpflich aus. Der junge Mann war wegen Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt vier Monaten verurteilt worden, die er nun im Gefängnis verbüßt.

