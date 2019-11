Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Festnahmen in zwei Tagen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart konnten am gestrigen und heutigen Tag zwei gesuchte Personen festnehmen. Ein 24-Jähriger landete am gestrigen Dienstagmittag (19.11.19) am Stuttgarter Flughafen. Der wegen Sachbeschädigung Verurteilte hatte noch eine offene Geldstrafe von 150,00 EUR zu zahlen. Da er den Betrag jedoch nicht aufbringen konnte, landet er für die nächsten 30 Tage im Gefängnis. Ein 35-tägiger Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen droht einem 47-Jährigen, der am heutigen Mittwochmorgen im Flughafenterminal kontrolliert wurde. Der Mann war wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1050,00 EUR verurteilt worden. Da er die Strafe nicht zahlen konnte, endete auch seine Reise im Gefängnis.

