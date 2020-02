Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto gestohlen; Aurich - Pedelc-Fahrer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto gestohlen

Ein Skoda Superb ist am Montagabend in Aurich gestohlen worden. Zur Tatzeit stand der Wagen vor einem Wohnhaus im Schlehdornweg. Unbekannte entwendeten das Fahrzeug zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 90 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag verletzt worden. Auf dem Finkenburgweg in Aurich fuhr gegen 13 Uhr ein 65 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan, der in den Breiten Weg abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar den Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 90-Jährige wurde leicht verletzt.

