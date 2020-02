Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Aurich ereignet. Ein 41 Jahre alter Autofahrer aus Norden fuhr gegen 18.25 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer, als im Auricher Ortsteil Schirum ein 52 Jahre alter Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn betrat, um zu einem wartenden Pkw zu gelangen. Der Fußgänger wurde von dem VW Touran erfasst und lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Leerer Landstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt.

