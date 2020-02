Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Werkzeug gestohlen; Südbrookmerland - Lkw mit Ampelmast kollidiert; Ihlow - Berauscht unterwegs

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Werkzeug gestohlen

In einem Neubaugebiet in Südbrookmerland sind mehrere Werkzeuge gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, im Bussardweg Zutritt zu einem dortigen Rohbau. Zudem wurde in dem Zeitraum ein Baucontainer aufgebrochen. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Lkw mit Ampelmast kollidiert

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Südbrookmerland mit einer Ampel kollidiert. Der 34 Jahre alte Fahrer war mit seinem Sattelschlepper gegen 8.30 Uhr auf der Emder Straße unterwegs und wollte in die Norder Straße abbiegen. Dabei stieß er gegen die dortige Ampelanlage und beschädigte sie. Er hielt nach bisherigem Erkenntnisstand kurz an, flüchtete dann jedoch von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

Ihlow - Berauscht unterwegs

Ein 19 Jahre alter VW-Fahrer ist am Donnerstag in Ihlow von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Heranwachsende offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell