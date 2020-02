Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Autofahrerin leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Autofahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin aus Leezdorf ist am Montag bei einem Unfall in Hage leicht verletzt worden. Die 37-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem VW Touran auf der Hagermarscher Straße in Richtung Dornum unterwegs und wollte in die Kastanienallee abbiegen. Sie hielt verkehrsbedingt an. Hinter ihr fuhr eine 51-jährige Norderin mit einem Hyundai Matrix und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell