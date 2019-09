Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 19.09.2019, 18:00 Uhr Widerstand geleistet

Billigheim-Ingenheim (ots)

Gegen 18.00 Uhr wurden der Polizei Landau zwei Personen gemeldet, die in einer Bushaltestelle in der Hauptstraße liegen sollen und nicht mehr ansprechbar wären. Als sie vor Ort einer Kontrolle unterzogen werden sollten, wollte einer der Männer einem Beamten unvermittelt einen Kopfstoß verpassen, was jedoch abgewehrt werden konnte. Der andere Mann schlug einem Beamten die Brille vom Gesicht. Bei der anschließenden Fesselung der Männer wehrten sich diese heftig und versuchten sich immer wieder aus den Haltegriffen zu befreien. Erst unter Zuhilfenahme eines Pfefferspray-Einsatzes, der Hilfe von DRK-Mitarbeitern und weiteren Polizeibeamten konnten die Männer im Alter von 24 und 26 Jahren fixiert und auf die Dienststelle verbracht werden. Hier wehrten sie sich erneut und den deutlich alkoholisierten Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurden sie ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und waren zunächst weiterhin dienstfähig.

