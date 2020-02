POL-AUR: Aurich - Einbruch in Wohnhaus Großefehn - Brandstiftung Aurich - Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Einbruch in Wohnhaus: Zwischen dem 18.01.2020 und 01.02.2020 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Aurich, Meerweg, ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. In dem Haus wurde die in Betrieb befindliche Heizungsanlage der Marke Junkers abgebaut und von den Tätern mitgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn - Brandstiftung: Unbekannte Täter versuchten in Holtrop, Im Eichengrund, eine Gartenhütte in Brand zu setzen. Der Geschädigte bemerkte am Sonntag, 02.02.2020, gegen 19.20 Uhr einen Feuerschein an der Hütte. Bei einer sofortigen Nachschau stellte er fest, dass durch unbekannte Täter ein Grillanzünder angebracht und entzündet worden war. Das Dach war durch das Feuer bereits beschädigt, konnte durch den Geschädigten jedoch selbst gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Verkehrsunfall: Auf der Brockzeteler Straße in Aurich (außerhalb geschlossener Ortschaft) kam es am Sonntag, 02.02.2020, gegen 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 81-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die Siedlerstraße und wollte nach überqueren der Brockzeteler Straße auf dem Landreiterweg weiterfahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten PKW VW auf der Kreissstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der VW Golf von der Fahrbahn abkam und in einen Graben geriet. Durch den Zusammenstoß wurden 4 Personen leicht verletzt und vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 6.000,- EUR geschätzt.

