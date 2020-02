POL-AUR: Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund vom 02.02.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Fahrraddiebstahl Aurich - In der Zeit von Freitag auf Samstagnachmittag entwendete ein unbekannter Täter ein E-Bike, welches zuvor auf einem Grundstück in der Straße "An der Johanniskirche" in Aurich abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei.

Fahrt unter Alkoholeinfluss Südbrookmerland - Am Samstag, um 16:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW im Rüskeweg in Südbrookmerland. Im Rahmen dieser Überprüfung stellten die Beamten beim 22jährigen Fahrzeugführer aus Südbrookmerland eine alkoholische Beeinflussung fest. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Aurich - Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, auf einen Rollerfahrer aufmerksam, welcher den Wallster Weg in Aurich befuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 15jährige Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Altkreis Norden

Bedrohung mit Messer Norden - Auf dem Gehweg vor einer Lokalität in der Osterstraße ist es am früher Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei soll ein Beteiligter plötzlich ein Messer in der Hand gehabt und damit gedroht haben. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen. Versuchter Einbruch

Leezdorf - Ein Hauseigentümer im Kirchweg stellt am Freitagnachmittag Hebelspuren an seiner Haustür fest. Ein unbekannter Täter hat offensichtlich versucht, gewaltsam in das Haus einzudringen, die stabile Tür hielt jedoch stand. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.01.2020 angegeben. Hinweise dazu nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934-4129 entgegen. Spiegel abgebrochen

Großheide - Ein auf dem Parkplatz der Friederikenschule am Thünerweg abgestellten 3er BMW wurde am Samstag zwischen 18:00 und 18:45 Uhr während einer Sportveranstaltung beschädigt. Der Außenspiegel an der Fahrertür wurde durch Unbekannt abgebrochen. Der 22-jährige Eigentümer musste den Schaden bei Rückkehr zu seinem Auto feststellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizei Großheide unter der Telefonnummer 04936-343 entgegen.

Leezdorf - Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag in Leezdorf. Eine 55-jährige Frau aus Emden befuhr dabei den Adeweg von der Bundesstraße kommend in Richtung Leezdorf. Im Kreuzungsbereich Adeweg/Am Sandkasten übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtberechtigen BMW, mit dem zwei Brüder (22 und 31 Jahre) aus Leezdorf die Straße Am Sandkasten in Richtung Marienhafe befuhren. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der BMW zunächst auf die Gegenfahrbahn gegen einen Audi A3 eines 49-jährigen Mannes aus Leezdorf geschleudert, bevor er im angrenzenden Graben kopfüber zum Liegen kam. Umherfliegende Fahrzeugteile schleuderten zudem gegen einen VW UP, der hinter dem Audi fuhr. Nach ersten Erkenntnissen wurden einige Insassen der Fahrzeuge, in Anbetracht des erheblichen Schadensbildes, glücklicherweise nur leicht verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Untere Wasserbehörde waren schnell vor Ort, Abschleppunternehmen bargen die Unfallfahrzeuge. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Körperverletzung

Esens -Zu einer Körperverletzung ist es am Samstag, den 01.02.2020 gegen 11:45 Uhr in Dunum, dort im Bereich des Alten Postweges gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hatte sich dabei von einem 47-jährigen Wohnmobilfahrer gestört gefühlt, als dieser mit seinem Fahrzeug von der Auricher Straße in den Alten Postweg abgebogen war. Auf Ansprache schlug der Fahrradfahrer dem Blomberger durch das geöffnete Fahrzeugfenster mit der Faust ins Gesicht. Noch bevor die Polizei an der Einsatzörtlichkeit eintraf, entfernte sich der Fahrradfahrer über den angrenzenden Ostfiesland Wanderweg in unbekannte Richtung. Die unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb leider erfolglos. Der Fahrradfahrer wird als ca. 45-jährige, männliche Person mit blonden Haaren, Bart und einer Größe von ca. 180 cm beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer auffällig blauen Jacke. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Trekkingrad gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich unter 04462/9110 bei der Polizei in Wittmund zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Wittmund - Am Samstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der L11 in Isums, dort in Höhe der Biogasanlage, zu einer Straßenverkehrsgefährdung, als der Fahrer eines roten VW Polo mit Fahrtrichtung Leerhafe eine vorausfahrende Fahrzeugschlange überholte. Dabei übersah er die entgegenkommende 19jährige Fahrerin eines Hyundai aus Stedesdorf, welche nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Polo-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Daher erwartet den Flüchtigen jetzt ein Strafverfahren. Die Polizei Wittmund hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04462/9110 bei der Polizei in Wittmund zu melden.

Unfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Burhafe - Ein 50jähriger Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Esens befuhr am Samstagmittag die L10/Falster aus Burhafe kommend in Richtung Esens. Auf gerader Strecke kreuzten zwei Rehe die Fahrbahn, so dass der Motorradfahrer nicht mehr ausweichen konnte und mit einem Tier kollidierte. Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L10 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Das Reh verendete noch am Unfallort.

