Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - In Wohnhaus eingebrochen; Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt; Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Oldersumer Straße in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag in Aurich ereignet. Ein grauer VW Golf Plus wurde zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den VW Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten links und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag am Dreekamp in Aurich einen VW Golf beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der graue VW Golf stand zur Tatzeit zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

