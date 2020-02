Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt; Aurich - Autos zusammengestoßen; Großefehn - Berauscht gefahren; Großefehn - Alkoholisiert mit dem Rad unterwegs

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

Ein grauer Audi A6 ist zwischen Montag und Dienstag in Aurich beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten den Lack des Wagens, der zur Tatzeit in der Straße Am Bahndamm stand. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 23.15 Uhr, und Dienstag, 8.55 Uhr. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autos zusammengestoßen

Drei Autos sind am Mittwochmorgen auf dem Hoheberger Weg in Aurich zusammengestoßen. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 47-jährigen Frau aus Großefehn, die mit einem Peugeot unterwegs war. Die beiden Autos stießen in der Kreuzung Sandhorster Allee / Eckfehler Weg zusammen. Der Transporter wurde durch den Aufprall gegen einen Ford Transit geschleudert. Der 49-jährige Mercedes-Fahrer und die 47-jähriger Peugeot-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Großefehn - Berauscht gefahren

Eine Autofahrerin aus Großefehn ist am Dienstag in Großefehn von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die 48-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit ihrem VW Polo wurde ihr untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Alkoholisiert mit dem Rad unterwegs

Ein 24-Jähriger war am Mittwochmorgen in Großefehn alkoholisiert mit dem Rad unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte den Radfahrer aus Großefehn auf der Auricher Landstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

