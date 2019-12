Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus: Tresor entwendet

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagnachmittag (02.12.2019) in ein Einfamilienhaus an der Römerstraße in Selm eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand näherten sie sich zwischen 17.40 und 18.20 Uhr der Hausrückseite, demontierten den Bewegungsmelder, hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Erdgeschoss, die erste Etage und den Keller. Weil bei Eintreffen der Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Haus befanden, wurden die Räumlichkeiten von einem Diensthund abgesucht. Die Täter waren aber bereits geflüchtet - samt Beute: einem Tresor.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389 921-3420 oder 921-0 entgegen.

