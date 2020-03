Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frauenberg

Versuchter Einbruch in das Gebäude der Firma Stephan

Frauenberg (ots)

Am Samstagabend, den 21.03.2020 gegen 21.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Fa. Stephan in Frauenberg einzudringen. Der oder die Täter versuchten erfolglos, sich mittels Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06783 - 9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Baumholder

St.-Hubertus-Str. 1

55774 Baumholder

Tel: 06783/9910

Fax: 06783/991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell