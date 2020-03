Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Deuselbach (ots)

Am Samstag, den 22.03.2020, gg. 03:45 Uhr wird ein "älterer Mann" dabei beobachtet wie er mit einem Stein auf die Windschutzscheibe eines Pkw einschlägt. Das Fahrzeug stand vor dem Anwesen Erbeskopfstraße 42 in 54411 Deuselbach geparkt. Der Täter flüchtete fußläufig. An dem Pkw entsteht Sachschaden von ca. 2000,- EUR. Täterhinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

