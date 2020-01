Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Freitag, den 10.01.2020, kam es in er Zeit von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr in Northeim, Robert-Schnabel-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Northeim kollidierte beim Ausfahren aus einer Parklücke mit dem geparkten Pkw einer 36-Jährigen aus Berlin. Die 71-Jährige fuhr zunächst davon, konnte allerdings aufgrund einer aufmerksamen Zeugin ermittelt werden. Der Schaden an beiden Pkw wird auf ca. 2000.-EUR geschätzt. Gegen die 71-Jährige wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell