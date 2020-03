Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schmierereien an der Grillhütte Kirf

Trier (ots)

Am Freitag, den 27.03.2020, wird eine Sachbeschädigung durch Farbschmiererein an der Grillhütte in Kirf angezeigt, die der Gemeindearbeiter Ende letzter Woche dort feststellte.

Durch unbekannte Täter wurde das Innere der Grillhütte großflächig mit Malkreide beschmiert und verunreinigt.

Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

