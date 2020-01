Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Unbekannter verletzt sich

Mehrere Sachbeschädigungen wurden der Polizei am Wochenende in Munderkingen gemeldet.

Ulm (ots)

Gleich fünf Sachbeschädigungen wurden der Polizei gemeldet, die alle in der Nacht zum Sonntag begangen wurden. Dabei entstand hoher Schaden. In einem Fall scheint sich ein Täter verletzt zu haben. Er hatte in der Martinstraße die Scheibe eines leerstehenden Geschäfts eingeschlagen. Die Spuren seiner blutenden Verletzung verfolgte die Polizei bis zur Erblache. Nahe der Donau verlor sich die Spur. Die Scheibe eines Schaukastens wurde im Kirchhof eingeschlagen. In der Senfgasse warf jemand mit einem Stein eine Scheibe ein und flüchtete. Am Inselbad wurden Zäune und Gartentore beschädigt, ein Gartenhaus aufgebrochen. Hier scheinen die Täter sich etwas länger aufgehalten zu haben. Gestohlen haben sie nichts. Im Badstubenweg wurden zwei Bäume beschädigt. Die Unbekannten hackten offenbar mit einer Axt die etwa zehn Zentimeter dicken Stämme um. Den Gesamtschaden durch die Beschädigungen schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Im Laufe der Nacht wurden mehrmals Jugendliche beobachtet, darunter eine Gruppe aus drei Burschen und einem Mädchen. Sie könnten die Beschädigungen verursacht haben. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer die Täter beobachtet hat oder Hinweise auf sie geben kann soll sich bitte bei der Polizei in Munderkingen unter der Telefon-Nr. 07393/91560 melden.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

