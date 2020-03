Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bürger erkennen Betrüger

Menden (ots)

"Falsche Polizeibeamte" Am gestrigen Tag war mal wieder Menden "dran" mit der Betrugsmasche falscher Polizeibeamte. In den Vormittagsstunden meldeten sich in sieben Fällen die falschen Polizisten bei verschiedenen älteren Bürgerinnen und Bürgern und erzählten, dass man eine Einbrecherbande "gefangen" habe und hierbei auch persönliche Papiere der Angerufenen gefunden habe. Glücklicherweise erkannten die Mendenerinnen und Mendener die Betrugsmasche und meldeten sich umgehend bei der Polizei.

