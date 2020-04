Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall verursacht und von der Unfallstelle entfernt

Schweich (ots)

Am Dienstag, den 30.03.2020 kam es gegen 12.00 Uhr im Schweicher Stadtgebiet zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einen schwarzem Pkw Ford Fokus und einem Klein-Lkw. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete der Klein-Lkw, eventuell ein Verkaufsfahrzeug für landwirtschaftliche Produkte, in der Straße "Im Pöhlen" die Vorfahrt des aus der Straße "Steinerbaum" kommenden Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 oder unter pischweich@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell