Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rabiater Ladendieb gestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen einen 22-jährigen Mann.

Am Dienstagabend hielt sich der Tatverdächtige mit zwei bislang unbekannten Begleitern in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße auf. Der Ladendetektiv beobachtete die Männer dabei wie sie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke in den Rucksack des 22-Jährigen steckten.

Die "Kunden" verließen den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Als sie der Detektiv ansprach, flüchteten die beiden Begleiter des 22-Jährigen. Dem Ladendetektiv gelang es, den Mann festzuhalten, obwohl dieser versuchte, nach ihm zu schlagen und ebenfalls zu flüchten.

Die alarmierten Polizisten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest. Er war bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten.

Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls zu. |mhm

