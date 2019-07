FW-WRN: Martinshorn und Blaulicht bei der Werner Wiehagen- und Wienbrede- Grundschulen

Freiwillige Feuerwehr Werne

Mit Martinshorn und Blaulicht fuhren eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und der Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr Werne am Dienstagmorgen den 02.07.2019 auf den Schulhof der Katholische Wiehagengrundschule und der Wienbrede Grundschule in Werne. Während des Unterrichtes hatte der Feueralarm in den Schulen ausgelöst und die Lehrkräfte wie auch die Schüler mussten umgehend das jeweilige Klassenzimmer in Richtung der vorher definierten Sammelstellen auf dem Schulhof verlassen. Zum Glück handelte es sich an diesem Dienstagmorgen nur um eine Übung an der Horster- sowie an der Schulstraße und nicht um ein echtes Feuer an den Schulen! Acht Kameradinnen und Kameraden des Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne führten in der Katholische Wiehagengrundschule sowie in der Wienbrede Grundschule eine sogenannte Schulübung bzw. Räumungsübung durch. Ziel dieser Übung für die Lehrkräfte und Schüler war es, dass Schulgebäude bzw. die Klassenräume sicher, geordnet und zügig zu verlassen. Den Schulkindern und den Lehrkräften soll so die Möglichkeit gegeben werden diese doch oft sehr stressige Situation zu Meistern und Routinen zu entwickeln. Auch die Brandschützer nutzten diese Übung gerne, um sich mit der Örtlichkeit besser vertraut zu machen. Dies ist nötig damit es im Einsatzfall schnell geht. Die enge Zuwegung für die Großfahrzeuge, sowie die exakten Aufstellflächen für die Drehleiter stellen eine besondere Herausforderung für die Maschinisten da. Diese Übung ist jedoch nötig um mit dem großen Gerät im Notfall effektiv und schnell helfen zu können. Wie bei den Brandschutzfrüherziehungen, die durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne für die 3. Klassen jedes Jahr abgehalten werden, sollten die Fenster der Klassenräume geschlossen und die Schüler in Zweierreihen das Gebäude ruhig verlassen. Dies gelang bei beiden Schulen bemerkenswert! Beim Zählen der Schüler an der Sammelstelle vergewisserte sich jede Lehrkraft, dass keiner Ihrer Schülerinnen oder Schüler verloren ging. Jedoch hatte es die Rektorin Frau Funk-Bögershausen leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, sich selbst vor den imaginären Flammen in Sicherheit zu bringen. Sie winkte aus dem Fenster im dritten Stock und machte so die Brandschützer auf sich Aufmerksam. Zu Übungszwecken wurde Sie mittels Drehleiter aus Ihrer misslichen Lage gerettet. Dafür steuerte der Maschinist der Drehleiter den Korb in circa 10m Höhe so nah ans das Fenster, dass ein bündiges Einsteigen vom Fenster in den Korb möglich war. Sicher steuerte der Maschinist und die Feuerwehrfrau im Korb diesen zu Boden. Unter tobendem Applaus der Schüler, die sichtlich glücklich waren Ihre Lehrerin gesund in die Arme schließen zu können, beendete die Feuerwehr Ihre Übung. Die Pumpe des Tanklöschfahrzeuges wurde im Anschluss ebenfalls in Betrieb genommen und den Bäumen auf dem Schulhof bei der doch recht trockenen Witterung ein wenig Wasser zu geben. Die Schüler nutzten die Zeit und schauten sich die Ausrüstung der Feuerwehr auf den Fahrzeugen im Detail an und stellten im Anschluss den freiwilligen Kräften viele Fragen, die nur ein Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau beantworten konnte. Unter anderem wurde oft die Frage gestellt, ab welchem Alter man in die Jugendfeuerwehr der Stadt Werne eintreten dürfte! Dies ist in Werne mit 12 Jahren möglich! Den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Werne und den Lehrern und Lehrerinnen hat diese gemeinsame Übung wieder einmal gezeigt, wie wichtig diese im Schulalltag ist. Die Grundschule am Wiehagen sowie die Wienbrede Grundschule bedankten sich sehr herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werne für dieses Engagement.

