Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebe! Falscher Wasserwerker mach Beute

Kaiserslautern (ots)

Ein angeblicher Inspekteur der Wasserwerke hat am Dienstag in der Nordbahnstraße eine Seniorin ausgetrickst und bestohlen. Der Mann gaukelte der 82-Jährigen vor, dass die Wasserrohre in der Straße verstopft waren und mit einer giftigen Substanz durchspült wurden. Er wolle nun überprüfen, ob noch Rückstände des Gifts in den Rohren ist. Dazu ließ die Seniorin den Mann ihn ihre Wohnung. Gemeinsam gingen sie ins Bad und drehten die Dusche auf. Weil der Unbekannte die Badtür schloss, bemerkte die 82-Jährige nicht, dass sich ein Komplize in die Wohnung schlich und nach Wertsachen, Schmuck und Bargeld suchte. Der falsche Wasserwerker verschwand wenig später unter dem Vorwand, angeblich noch Rohre im Keller überprüfen zu wollen. Erst jetzt stellte die Frau fest, dass sie bestohlen wurde. Die Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell