THW-HH MV SH: Fließender Übergang vom Aufbau zum Bürgerfest.

Am Vormittag des 2. Oktober gab es noch die letzten Arbeiten am Brückenschlag über den Kleinen Kiel beim Rathausplatz. Währenddessen waren die beiden Infostände des THW am Fleethörn / Ecke Asmus-Bremer-Platz und an der Blaulichtmeile bereits aufgebaut und bereit für die ersten Besucherinnen und Besucher des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Die Blaulichtmeile ist auf der Blücherbrücke in der Höhe des Landwirtschaftsministerium zu finden. Von dort bieten Helferinnen und Helfer aus Eckernförde und Niebüll von den Fachgruppen Wassergefahren auch Fahrten mit den Mehrzweckbooten entlang der Festmeile für alle Interessierten an. Ministerpräsident Daniel Günther und Innenminister Hans-Joachim Grote besuchten bereits am Vormittag des Mittwochs die Stände der Blaulichtmeile. Für unterstützende THW-Kräfte ist der Kieler Ortsverband Bereitstellungsraum und auch Einsatzabschnittsleitung. Am Abend des Mittwochs wurden am Ostseekai mit 3 THW-Teleskopladern Sicherungsgitter verlastet, die in der Nacht im Innenstadtgebiet verteilt wurden, um Besucherströme zu lenken und Veranstaltungsbereiche zu sichern.

