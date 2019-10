THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW-HH MV SH: THW aktiv vor und während des Tages der Deutschen Einheit

Kiel (ots)

Am 2. und 3. Oktober finden turnusmäßig die Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel statt. Bereits im Vorfeld waren am letzten Septemberwochenende rund 80 ehrenamtliche THW-Einsatzkräfte eingesetzt, um verschiedene Aufbauten für die Festlichkeiten vorzunehmen. Augenfälligstes Teil ist dabei die Fußgängerbrücke über den Kleinen Kiel, den die Fachgruppen Wassergefahren der Ortsverbände Kiel, HH-Mitte, HH-Harburg, Plön und Pinneberg aus Schwimmpontons aufgebaut haben. Weiterhin wurden aus dem THW-Einheits-Gerüstsystem (EGS) im gesamten Stadtgebiet 20 Infotürme aufgebaut und dazu etliche Ballastbigbags zur Sicherung aufgestellt. Weitere Aufgaben im Vorfeld des Tages der Deutschen Einheit sind zahlreiche logistische und infrastrukturelle Maßnahmen, von der Beleuchtung Teilen des Festgeländes über Bereitstellung von Stromaggregaten bis zur Verpflegung um nur einige Aufgaben zu erwähnen. Auch an den Festmeilen präsentiert sich das Technische Hilfswerk am 2. und 3. Oktober mit Informationsständen. Einer ist im Rahmen der Blaulichtmeile auf der Blücherbrücke (Kiellinie, Bereich Landesregierung) und der Andere ist im Fleethörn (Bereich Asmus-Bremer-Platz zu finden. ------------ Ansprechpartner für Medien am 2. und 3. Oktober Mediateam Nord Claus Döpper 0171 58 22 551 Florian Gottschalk 0176 10 50 4000 ----------------- Ausführliche Fotoreihe ist auch hier zu finden: https://www.facebook.com/pg/THW.HHMVSH/photos/?tab=album&album_id=2430045690406562

