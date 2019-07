Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kirche

Titz (ots)

- In die Kirche in Hasselsweiler drangen zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen bislang unbekannte Täter ein. Sie entwendeten den Opferstock.

Der oder die Einbrecher nutzten das derzeit an der Kirche aufgebaute Baugerüst, um hierüber hochzuklettern und auf ein Vordach zu gelangen. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten sie anschließend in das Kircheninnere. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen schließlich den Opferstock aus dem Eingangsbereich, mit dem sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 05:45 Uhr. Wer in diesem Zeitraum etwa Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell