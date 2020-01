Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte zerkratzen Autos auf der Mittelstraße

Recklinghausen (ots)

Dienstag, in der Zeit von 15 bis 16.15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mindestens vier auf der Mittelstraße geparkte Autos. Dabei zerkratzten die Täter mit einem scharfen Gegenstand die Türen der Autos auf der Beifahrerseite und in zwei Fällen die Motorhauben. Aktuell liegen vier Anzeigen vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

