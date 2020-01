Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Feuerwehrmann beworfen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Feuerwehreinsatz ist am Dienstagabend ein Feuerwehrmann mit Kieselsteinen beworfen worden. Polizeibeamte fanden vor Ort einen flachen Kieselstein. Der Feuerwehrmann war gegen 18.30 h an der Hochstraße am Bein getroffen worden. Wer die Steine geworfen hat, ist noch unklar. Zeugen, die die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell