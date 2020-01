Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Bellenbrockstraße hat ein Einbrecher in der Nacht zu Montag gegen 01.00 Uhr an einer Gaststätte die Eingangstür aufgehebelt. Er gelangte in den Gastraum und hat ein Laptop mitgenommen. Eine Zeugin sah noch einen schwarz gekleideten Mann, etwa 1,80 m groß, der mit einem Gegenstand in der Hand aus dem Objekt flüchtete.

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte an der Friedrich-Ebert-Straße die Scheibe eines Geschäftes eingeschlagen und sind in die Räume eingedrungen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Castrop-Rauxel:

Eine Wohnung an der Mulvanystraße wurde am Montagnachmittag Ziel von Einbrechern. Die Eindringlinge öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und durchsuchten die Wohnräume. Sie entkamen mit Schmuck, Uhren und Bargeld.

